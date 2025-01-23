Судаков не правильно відсвяткував гол у Лізі чемпіонів: лідер "Шахтаря" припустився безглуздої помилки (відео)

Футболіст не зумів точно повторити святкування дочки

Донецький "Шахтар" здобув другу перемогу у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25, обігравши французький "Брест" (2:0). Другий гол у поєдинку записав на свій рахунок хавбек збірної України Георгій Судаков.

Це взяття воріт Георгій присвятив маленькій дочці Мілані. Про це футболіст написав у Instagram.

"Тато, якщо заб’єш, так відсвяткуєш? Звичайно", — написав Судаков, прикріпивши фото свого святкування, а також знімок доньки, яка показувала батькові, як треба відсвяткувати гол.

Георгій Судаков відсвяткував гол у ворота "Бреста"

Дочка Георгія Судакова Мілана попросила батька зробити такий жест, якщо він заб’є гол

До слова, Судаков неправильно повторив "замовлення" дочки. На це звернули увагу користувачі мережі.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Брест"

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок, наблизившись до зони плей-оф. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.