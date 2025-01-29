"Шахтар" поразкою завершив кампанію у Лізі чемпіонів (відео)

Донецький клуб завершив єврокампанію 2024/25

У середу, 29 січня, "Шахтар" зіграв із "Боруссією" Дортмунд у рамках матчу 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Гірники зазнали гостьової поразки з рахунком 1:3.

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, донецький клуб не зумів пробитися у плей-оф ЛЧ і залишив єврокубки.

Дортмундці блискуче провели першу половину гри, забивши два голи зусиллями Серу Гіррасі (дубль). Дончани відіграли один м’яч на початку другого тайму, скориставшись помилкою кіпера господарів Грегора Кобеля. На 50-й хвилині Марлон Гомес у підкаті заніс м’яч у ворота швейцарця. Точку у грі поставив Рамі Бенсебаїні.

"Боруссія" Д – "Шахтар" – 3:1

Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50

Попередження: Баєр, 27 – Кевін, 26

"Боруссія" Д: Кобель – Рієрсон, Шлоттербек, Джан, Бенсебаїні – Баєр (Гросс, 46), Забітцер, Брандт (Рейна, 64) – Байно-Гіттенс (Коуту, 85), Гірассі, Адеємі (Дюранвіль, 64)

"Шахтар": Різник – Вінісіус, Матвієнко, Бондар, Азарові (Педро Енріке, 73) – Криськів (Степаненко, 89) – Зубков (Траоре, 73), Судаков, Марлон Гомес (Бондаренко, 83), Кевін – Педріньйо (Невертон, 83)

Повний відеоогляд матчу "Боруссія" Д — "Шахтар":

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити у топ-24. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів пройшли 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.