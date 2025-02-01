"Лялечка": вагітна дружина футболіста збірної України показала округлий животик (фото)

Український легіонер незабаром стане батьком

Вікторія Миколенко, дружина захисника "Евертона" та збірної України Віталія Миколенка, зробила фотосесію, будучи вагітною. Про майбутнє поповнення в сім’ї Вікторія повідомила наприкінці 2024 року.

Відповідний пост Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Для фотосесії дружина футболіста одягла біле боді, яке підкреслило округлий животик, і джинси.

Вікторія Миколенко

"Неймовірна", "Вогонь", "Красуня", "Лялечка", "Вагітність вам личить", "Богиня", "Чарівна", — користувачі засипали майбутню маму компліментами.

Зазначимо, Миколенко одружився з Вікторією у лютому 2024 року.

Віталій Міколенко із дружиною Вікторією

Як грав Миколенко у 2024 році

Цього сезону 25-річний лівий захисник зіграв у 22-х іграх на клубному рівні, записавши на свій рахунок 1 асист. Також футболіст допоміг збірній України у Лізі націй УЄФА пройти у стиковий раунд за право грати у дивізіоні А.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Миколенко пропустив дві гри через травму. За місце у Лізі А наша команда зіграє з Бельгією.