Гвардіола розлучився після 30 років шлюбу: як виглядає колишня дружина найкращого тренера світу (фото)

Відома пара у футболі розпалася

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, який визнавався найкращим тренером світу за версією FIFA, розлучився із дружиною Крістіною Серрою. До речі, минулого року іспанський наставник раптово заговорив про війну в Україні.

Про це повідомляє sport.es. За інформацією джерела, розлучення відбулося ще у грудні 2024 року. До речі, колишні чоловік та дружина зберегли теплі стосунки.

Хосеп і Крістіна стали зустрічатися у 1994 році. Офіційний шлюб вони уклали лише у 2014 році.

Крістіна веде сімейний бізнес. Її батьки Хосеп Серра Боад та Монсеррат Сельвас Тарре були співвласниками найбільшого бутіка у Барселоні Serra Claret. Згодом справа перейшла до дочки.

Як виглядає Крістіна Серра

Крістіна Серра та Хосеп Гвардіола на церемонії FIFA The Best/Фото: Getty Images

Поцілунок Крістіни Серри та Хосепа Гвардіоли/Фото: Getty Images

Крістіна Серра/Фото: Getty Images

Крістіна Серра та Хосеп Гвардіола/Фото: Getty Images

Крістіна Серра та Хосеп Гвардіола у Німеччині/Фото: Getty Images

Раніше повідомлялося, що колишній воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Андрій П’ятов розлучається з дружиною Юлією. Кіпер завершив кар’єру гравця у 2023 році та зайнявся тренерською роботою. Пізніше Юлія натякнула на еміграцію із країни. За словами жінки, вона любить Україну, але держава робить все, щоб вона з дітьми шукала кращу долю в іншому місці.