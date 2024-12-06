Гвардіола висміяв Моурінью і отримав відповідь

Відомі тренери влаштували суперечку в мережі

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью відповів на репліку наставника "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли. Португалець підколов іспанця через справу проти Городян.

Відповідний коментар "Особливого" наводить Metro. Моурінью відповів на випад Гвардіоли про кількість перемог в Англійській прем’єр-лізі (АПЛ).

"Гвардіола сказав щось про мене. Він виграв шість трофеїв, а я виграв три, проте я виграв свої трофеї абсолютно чесно. Якщо я програв, я хочу привітати свого суперника, тому що він був кращий за мене. Я не хочу бути переможцем, маючи 150 судових процесів щодо моїх порушень", — заявив Моурінью.

Днями Гвардіола після поразки від "Ліверпуля" показав шість пальців фанатам, натякаючи на кількість перемог в АПЛ. Пізніше йому сказали, що Моурінью також робив подібний жест, показуючи три пальці, після чого його звільнили.

Хосеп на це лише посміявся: "Чи стане цей жест кінцем моєї епохи? Сподіваюся, не в моєму випадку! Зрештою, можливо, ми й схожі... Але він виграв три, а я — шість".

Раніше повідомлялося, що у донецькому "Шахтарі" панує нездорова атмосфера та виникають конфлікти між українськими та бразильськими гравцями. Напередодні донеччани в емоційному матчі програли ПСВ (2:3) у Лізі чемпіонів.