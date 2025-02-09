"Ман Сіті" — "Реал": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Обидві команди претендують на перемогу у головному єврокубку

У вівторок, 11 лютого, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 стартує стиковий раунд. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".

Англійська та іспанська команди у 2-матчевому протистоянні вирішать, хто з них гідний грати в 1/8 фіналу ЛЧ. У прямому етері в Україні суперматч МС – "Реал" покаже медіаплатформа Megogo, передає офіційний сайт транслятора.

Гра МС — "Реал" відбудеться у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн). Гра-відповідь пройде в Мадриді (Іспанія) 19 лютого.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з "Байєром", або з "Атлетіко" Мадрид. Додамо, що донецький "Шахтар" не зумів кваліфікуватися у плей-оф ЛЧ, посівши 27-е місце в основному етапі. В останньому турі Гірники поступилися "Боруссією" Д.