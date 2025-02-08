"Неймовірна": дружина відомого українського футболіста захопила фігурою на тлі розлучення (фото)

Юлія поділилася віршем у соцмережах

Дружина колишнього воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова Юлія написала вірш. Наприкінці 2024 року стало відомо, що Юлія та Андрій, які були разом понад 20 років, проходять через шлюборозлучний процес.

Відповідний пост Юлія опублікувала в Instagram. П’ятова до вірша прикріпила дві свої фотографії, які викликали фурор у мережі.

У мережі захопилися талантом та фігурою Юлії Пятової

Зазначимо, Юлія та Андрій виховують чотирьох дітей: трьох дівчаток – Дар’ю (2006 року народження), Мілану (2009) та Маю (2014), та сина Лева (2019). Зараз П’ятов працює тренером воротарів у "Шахтарі".

Сім’я Пятових

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити у топ-24, залишивши єврокубки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0), а у 8-му поступилися "Боруссії" Д (1:3).