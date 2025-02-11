"Ман Сіті" — "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Обидві команди претендують на перемогу у турнірі

У вівторок, 11 лютого, у Манчестері (Велика Британія) відбудеться суперматч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 "Манчестер Сіті" — "Реал". Гра пройде в рамках стикового раунду, куди не зумів пробитися донецький "Шахтар".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Реал" (оновлюється)

Англійська та іспанська команди останнім часом постійно перетинаються у Лізі чемпіонів. Їхнє дербі вже можна вважати класичним. Примітно, що переможець цього протистояння ставав переможцем Ліги чемпіонів у трьох останніх сезонах. Обидва колективи перебувають на спаді, особливо це стосується "Ман Сіті", у грі якого намітилася глибока криза. Проте саме Городяни є фаворитами першої зустрічі.

Востаннє команди зустрічалися у квітні 2024 року в 1/4 фіналу ЛЧ. Тоді за підсумками 90 хвилин було зафіксовано нічию (1:1), а в серії пенальті перемогу відсвяткували Вершкові.

Матч "Ман Сіті" — "Реал" відбудеться на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру в Україні.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. "Реал" є чинним переможцем ЛЧ, а також володарем Міжконтинентального кубка.