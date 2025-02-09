"Ман Сити" - "Реал": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Обе команды претендуют на победу в главном еврокубке

Во вторник, 11 февраля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 стартует стыковой раунд. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал".

Английский и испанский гранды в 2-матчевом противостоянии решат, кто из них достоин играть в 1/8 финала ЛЧ. В прямом эфире в Украине суперматч МС — "Реал" покажет медиа-платформа Megogo, передает официальный сайт транслятора.

Игра МС — "Реал" состоится в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная, Максимальная + благотворительность, MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн). Ответная игра пройдет в Мадриде (Испания) 19 февраля.

Напомним, по итогам жеребьевки Лиги чемпионов победитель противостояния "Реал" — "Ман Сити" сыграет либо с "Байером", либо с "Атлетико" Мадрид. Добавим, что донецкий "Шахтер" не сумел квалифицироваться в плей-офф ЛЧ, заняв 27-е место в основном этапе. В последнем туре Горняки уступили "Боруссии" Д.