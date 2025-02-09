Клуб українця вибив найкращу команду Англії із Кубка (відео)

У Кубку Англії відбулася гучна сенсація

У неділю, 9 лютого, "Плімут" приймав "Ліверпуль" у рамках матчу 1/16 фіналу Кубка Англії сезону 2024/25. Напередодні "Плімут" оголосив про підписання центрального захисника збірної України Максима Таловєрова.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Хоум Парк" у Плімуті, завершилася перемогою гостей із рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф ".

Єдиний гол у зустрічі записав на свій рахунок Раян Харді, який реалізував пенальті на початку другого тайму. Таловєров вийшов у старті й відіграв увесь поєдинок, "відзначившись" лише жовтою карткою у компенсований час.

Таким чином, найгірша команда Чемпіоншипу перемогла найкращу команду Англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

Нагадаємо, Таловєров блискуче дебютував в Англії. Максим у грі з "Вест Бромвічем" (1:2) отримав нагороду "найкращий гравець матчу", але віддав її Харді, який у цій грі оформив дубль.

Раніше повідомлялося, що збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей оф проти Бельгії. Таловєров взяв участь у 3 матчах із 6.