Клуб украинца выбил лучшую команду Англии из Кубка (видео)

В Кубке Англии произошла громкая сенсация

В воскресенье, 9 февраля, "Плимут" принимал "Ливерпуль" в рамках матча 1/16 финала Кубка Англии сезона 2024/25. Накануне "Плимут" объявил о подписании центрального защитника сборной Украины Максима Таловцерова.

Встреча, проходившая на стадионе "Хоум Парк" в Плимуте, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол во встрече записал на свой счет Райан Харди, который реализовал пенальти в начале второго тайма. Таловеров вышел в старте и отыграл весь поединок, "отметившись" лишь желтей карточкой в компенсированное время.

Таким образом, худшая команда Чемпионшипа победила лучшую команду Английской премьер-лиги (АПЛ).

Напомним, Таловеров блестяще дебютировал в Англии. Максим в игре с "Вест Бромвичем" (1:2) получил награду "лучший игрок матча", но отдал ее Харди, который в той игре оформил дубль.

Ранее сообщалось, что сборная Украины завершила свои выступления в первой группе дивизиона B Лиги наций. По итогам 6 туров украинцы заняли второе место в квартете. Теперь на Сине-желтых ожидает поединок плей-офф против Бельгии. Таловеров принял участие в 3 матчах из 6.