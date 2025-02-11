Відомий журналіст завів у глухий кут Андрія Шевченка. Що він у нього спитав? (відео)

"Шева" більше року очолює український футбол

У вівторок, 11 лютого, президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко провів пресконференцію, присвячену року роботи нової команди на чолі організації. "Шева" офіційно очолив український футбол, замінивши на цій посаді Андрія Павелка.

Під час заходу журналісти ставили функціонеру питання, одне з яких мало не вивело із себе голову УАФ. Про це повідомляє "Телеграф".

Відомий інсайдер Ігор Бурбас запитав Шевченка про його податковий статус у Великій Британії. Резиденство Великої Британії зобов’язує перебувати в країні 180 днів на рік, через що журналіст вважає, що "Шева" працює в УАФ "на пів ставки". У ході розмови "Шева" підтвердив, що є резидентом Великої Британії та зазначив, що достатньо часу проводить в Україні для виконання своєї роботи.

"Це політичне питання. Я думаю, що буде правильно, якщо ви зробите серйозніший запит. Мені хотілося б від вас конкретики. Ви можете направити запити з усіх питань, які вас цікавлять, але більш конкретні, тому що розмито і незрозуміло взагалі, про що ви говорите. Можливо, знадобиться потреба в юристі.

Я є резидентом Великої Британії. Я маю повне право перебувати в Україні стільки, скільки мені потрібно для того, щоб виконувати свою роботу", — додав Шевченко.

Раніше Бурбас повідомив, що хавбек Олександр Андрієвський кинув президента Біло-синіх Ігоря Суркіса. Пізніше футболіст назвав слова журналіста наклепом.