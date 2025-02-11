Футболістів київського "Динамо" скосив вірус у Туреччині. Довелося навіть скасовувати матч

Саме так пояснили скасування спарингу в румунському клубі

Київське "Динамо" скасувало товариський матч проти ФК "Чиксереда" (Румунія) через вірусну інфекцію, яка вирує в клубі. На цей час Біло-Сині знаходяться на зборі в Туреччині.

Про спалах вірусу в стані Біло-Синіх повідомила пресслужба румунського клубу в Facebook. У столичній команді цю інформацію не коментували, а просто повідомили про скасування гри.

"Після заслуженого дня відпочинку наша команда, яка в цей час тренується в Туреччині, готується до матчу у вівторок проти українського ФК "Верес" з Рівного.

Спочатку ми планували зіграти з київським "Динамо", але представники київського клубу скасували матч через вірусні інфекції, які вразили велику кількість гравців їхньої команди", – повідомили у ФК "Чиксереда".

Зазначимо, "Динамо" 10 лютого на зборі у Туреччині зіграло спаринг проти данського "Есб’єрга" (2:0). Наступна гра киян запланована на 16 лютого (проти РФШ із Латвії).

Нагадаємо, за підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало 4 очки та посіло 34-те місце в основному турнірі. Кияни не зуміли пробитися у плей-оф ЛЄ. Примітно, що в останньому турі кияни розібралися саме із РФШ.