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Кращого російського лижника змусили стояти поряд із українським прапором (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Олександр Большунов Новина оновлена 14 лютого 2025, 12:30
Олександр Большунов. Фото instagram.com/san_sanych_bolshunov, t.me/sportrian

Росіянин виграв гонку у нейтральному статусі

Відомий російський лижник, триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов виграв відому гонку Sudtirol Moonlight Classic у Сейзер-Альмі (Італія). Перед початком перегонів у нього з протоколу зник російський прапор.

Російські пропагандисти відразу почали вихваляти Большунова та його "велику" перемогу, проте на церемонії нагородження росіянину довелося стояти поряд з українським прапором. Про це повідомляє Р-Спорт.

Італійський лижник Лоренцо Бузін, який посів у гонці друге місце, підтримав Україну на очах Большунова. Лоренцо одягнув на рукав прапор України, змусивши росіянина стояти поряд із синьо-жовтим стягом.

Лоренцо Бузін одягнув на рукав прапор України
Лоренцо Бузін одягнув на рукав прапор України

Нагадаємо, організатори Sudtirol Moonlight Classic зіткнулися з критикою через включення Большунова до списку учасників перегонів. Вони пояснили допуск росіянина "принципом спорту, справедливості та милосердя".

Зазначимо, Большунов відвідав так званий "мітинг Путіна" у березні 2022 року, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Додамо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від змагань. Турнір в Італії відбувся не під егідою FIS.

Теги:
#Лижний спорт #Лижні гонки #Олександр Большунов