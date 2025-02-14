Кращого російського лижника змусили стояти поряд із українським прапором (фото)

Росіянин виграв гонку у нейтральному статусі

Відомий російський лижник, триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов виграв відому гонку Sudtirol Moonlight Classic у Сейзер-Альмі (Італія). Перед початком перегонів у нього з протоколу зник російський прапор.

Російські пропагандисти відразу почали вихваляти Большунова та його "велику" перемогу, проте на церемонії нагородження росіянину довелося стояти поряд з українським прапором. Про це повідомляє Р-Спорт.

Італійський лижник Лоренцо Бузін, який посів у гонці друге місце, підтримав Україну на очах Большунова. Лоренцо одягнув на рукав прапор України, змусивши росіянина стояти поряд із синьо-жовтим стягом.

Лоренцо Бузін одягнув на рукав прапор України

Нагадаємо, організатори Sudtirol Moonlight Classic зіткнулися з критикою через включення Большунова до списку учасників перегонів. Вони пояснили допуск росіянина "принципом спорту, справедливості та милосердя".

Зазначимо, Большунов відвідав так званий "мітинг Путіна" у березні 2022 року, підтримавши повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Після цього від спортсмена відвернулися західні спонсори. Додамо, що Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) усунула РФ від змагань. Турнір в Італії відбувся не під егідою FIS.