Лучшего российского лыжника заставили стоять рядом с украинским флагом (фото)

Россиянин выиграл гонку в нейтральном статусе

Известный российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл известную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер-Альме (Италия). Перед началом гонки у него из протокола исчез российский флаг.

Российские пропагандисты тут же начали восхвалять Большунова и его "великую" победу, однако на церемонии награждения россиянину пришлось стоять рядом с украинским флагом. Об этом сообщает Р-Спорт.

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, который занял в гонке второе место, поддержал Украину на глазах Большунова. Лоренцо надел на рукав флаг Украины, заставив россиянина стоять рядом с сине-желтым стягом.

Лоренцо Бузин надел на рукав флаг Украины

Напомним, организаторы Sudtirol Moonlight Classic столкнулись с критикой из-за включения Большунова в список участников гонки. Они объяснили допуск россиянина "принципом спорта, справедливости и милосердия".

Отметим, Большунов посетил так называемый "митинг Путина" в марте 2022 года, поддержав полномасштабное вторжение РФ в Украину. После этого от спортсмена отвернулись западные спонсоры. Добавим, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила РФ от соревнований. Турнир в Италии прошел не под эгидой FIS.