У Росії тренерка вдарила фігуристку: момент потрапив на відео

Батьки юних спортсменок не раз скаржилися на "неналежну поведінку" фахівчиню

На всеросійських змаганнях з фігурного катання "Красноярські візерунки" тренерка з омської школи олімпійського резерву №35 Ірина Міленіна штовхнула свою підопічну Ксенію Кубріну. Відео з інцидентом завірусилося у мережі.

Момент потрапив у трансляцію змагань, проте тренерку покарали лише "доганою". Про це повідомляє gorod55.ru.

На відео видно, як дівчинка йде з льоду, а тренер ногою б’є її нижче за спину. На те, що трапилося, вже відгукнулися в мерії.

"За даною подією у спортивній школі олімпійського резерву № 35 було зібрано нараду дисциплінарної комісії. На тренера накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани. За неодноразовими зверненнями батьків у зв'язку з неналежною поведінкою буде проведено додаткову перевірку", — розповів представник адміністрації у коментарях до однієї з публікацій.

Раніше олімпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Бережна заявила, що підтримує жорсткі методи роботи з дітьми. Крім того, дворазова медалістка Олімпійських ігор з фігурного катання Євгенія Медведєва розповіла, що тренерка принижувала її після перемог на чемпіонаті світу заради успіху на Олімпіаді.