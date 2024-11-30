Легенда російського фігурного катання раптово сказала правду

Тренерка зробила випад у бік російських ЗМІ

Заслужений тренер СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова несподівано заявила, що російські ЗМІ часто брешуть. До слова, Тарасова виступала за олімпійське перемир’я між РФ та Україною.

Відповідну заяву Тарасової наводить "Матч ТВ". Напередодні російське видання "Постньюс" повідомило, що олімпійська чемпіонка з фігурного катання Аліна Загітова у 2024 році порушила правила дорожнього руху 197 разів. Тарасова, коментуючи цю новину, заявила, що російські ЗМІ часто брешуть.

— Не я фіксувала ці порушення. Це написало російське ЗМІ, чому я мушу їм вірити, якщо вони часто брешуть?

— Припускаєте, що це вкид, щоб заплямувати репутацію Аліни?

— Нічого не припускаю, але й участі в цьому я не беру, — сказала Тарасова.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон публічно запропонував Росії олімпійське перемир’я. У Кремлі на це відповіли відмовою.

Раніше повідомлялося, що Тарасова жорстко образила російську фігуристку, яка оголосила про завершення спортивної кар’єри. Також тренерка ображала мера Парижа Анн Ідальго, яка не хотіла бачити росіян на Олімпіаді-2024.