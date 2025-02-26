У Німеччині скасували матч через те, що суддю вкусили за інтимне місце

Унікальний випадок стався у футболі

Матчі аматорських ліг скасовуються часто, проте те, що сталося минулого уїк-енду в Німеччині, напевно, увійде в історію гри. Футбольний рефері зазнав пікантної травми в Дуйсбургу перед грою, через що матч перенесли.

Інцидент стався перед поєдинком Taxi Duisburg II – SV Rot-Weiss Mülheim. Про це повідомляє Rheinische Post.

Перед матчем суддя перевіряв ліцензії футболістів. У цей момент маленька дитина вкусила його за яєчко. Травма виявилася настільки болісною, що гру довелося перенести. Рефері у своєму звіті розповів про інцидент. Зазначається, що порушник був серед уболівальників команди Taxi Duisburg II.

"Вона (дитина) наближалася до мене все ближче і ближче і раптово і зовсім несподівано вкусила мене за ліве яєчко", — йдеться у звіті судді. Видання намагалося зв’язатися із рефері, проте це не вдалося. Невідомо, як у нього справи й чи він отримував медичну допомогу.

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