"Одна мить неуважності": бобслеїстка втратила палець на чемпіонаті світу (фото)

Спортсменка пропустить турнір через пошкодження

Польська бобслеїстка Лінда Вайшевські втратила частину підмізинного пальця на лівій руці під час змагань. Це сталося на чемпіонаті світу-2025 у Лейк-Плесіді (США).

Про свою травму Лінда написала на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка розповіла, що втратила частину пальця через "мить неуважності", а також опублікувала фото із лікарні.

"Чемпіонат світу для мене щойно закінчився. Після першого дня, перших трьох заїздів на цій трасі я була рада, що взагалі дісталася фінішу. На жаль, це був і перший, і останній день для мене тут, у Лейк-Плесіді.

Одна мить неуважності, одне неправильне рішення – і я назавжди втратила частину підмізинного пальця на лівій руці.

Сезон для мене завершився так, як я ніколи не могла чекати. Тепер місяць паузи, щоб розібратися з усім у своїй голові.

Сподіваюся, скоро повернуся до тренувань, щоб підготуватися до наступного, олімпійського сезону", — написала Вайшевські.

Лінда Вайшевські

Додамо, що 71-й чемпіонат світу з бобслею та скелетону відбудеться з 1 по 16 березня 2025 року на олімпійській санно-бобслейній трасі у Лейк-Плесіді.

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