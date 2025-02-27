"Одно мгновение невнимательности": бобслеистка потеряла палец на чемпионате мира (фото)

Спортсменка пропустит турнир из-за повреждения

Польская бобслеистка Линда Вайшевски потеряла часть безымянного пальца на левой руке во время соревнований. Это произошло на чемпионате мира-2025 в Лейк-Плэсиде (США).

О своей травме Линда написала на своей странице в Instagram. Спортсменка рассказала, что потеряла часть пальца из-за "мгновения невнимательности", а также опубликовала фото из больницы.

"Чемпионат мира для меня только что закончился. После первого дня, первых трех заездов на этой трассе я была рада, что вообще добралась до финиша. К сожалению, это был и первый, и последний день для меня здесь, в Лейк-Плэсиде.

Одно мгновение невнимательности, одно неправильное решение – и я навсегда потеряла часть безымянного пальца на левой руке.

Сезон для меня завершился так, как я никогда не могла ожидать. Теперь месяц паузы, чтобы разобраться со всем в своей голове.

Надеюсь, скоро вернусь к тренировкам, чтобы подготовиться к следующему, олимпийскому сезону", — написала Вайшевски.

Линда Вайшевски

Добавим, что 71-й чемпионат мира по бобслею и скелетону состоится с 1 по 16 марта 2025 года на олимпийской санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде.

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