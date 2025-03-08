"Кадиров-молодший схвалює": російська чемпіонка виграла гонку, зрізавши дистанцію

Лижна гонка в Росії обернулася скандалом

У Росії в рамках чемпіонату РФ з лижних перегонів відбулася шоугонка "80 років Великої Перемоги", в якій брала участь відома пропагандистка, триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛПР) Олена Вяльбе. Нещодавно вона уславилася на весь світ, закликавши розбомбити центр Лондона.

Шоугонка завершилася грандіозною перемогою Вяльбе та грандіозним скандалом. Виявилося, що уславлена спортсменка зрізала коло на дистанції. Про це повідомляє sports.ru.

Перегони проходили у форматі змішаної естафети 6х1,9 км вільним стилем. Вяльбе прийняла естафету на завершальний етап четвертою, при цьому попереду були колишні лижники чоловічої збірної РФ: Єгор Сорін, Петро Сєдов та Олексій Чорноусов. Неймовірно, але Вяльбе перемогла у гонці, а на своєму відрізку "виграла" у Соріна близько 40 секунд, у Сєдова – понад хвилину. І показала найкращий час на етапі, обігнавши на 20 секунд навіть чинного олімпійського чемпіона Олександра Большунова.

Пізніше Вяльбе зізналася, що "у неї було своє коло" і вона зрізала дистанцію після схвалення організаторів. Проте ніхто з учасників, окрім неї, про це не знав.

"60 учасників, 10 команд по шість осіб, 59 із них бігли одне й те саме коло, яке Олена Валеріївна зрізала. Усе це бачили.

Ні в оргкомітету, ні вболівальників на трибунах не було інформації, що в неї спеціальне коло. Зараз Вяльбе вигадує і бреше, а всі с**колизи підтакують", — прокоментував ситуацію коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв.

Дмитро Губернієв

У мережі взагалі порівняли перемогу Вяльбе з досягненнями Адама Кадирова, сина голови Чечні Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, Адам став мемом, отримуючи незаслужені нагороди, медалі та посади у РФ після того, як він побив у грозненському СІЗО обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавеля.