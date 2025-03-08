Зірка UFC відбився від нападника з величезним ножем: відео завірусилося в мережі

Спортсмен повівся холоднокровно

Відомий боєць UFC (Ultimate Fighting Championship, Абсолютний бійцівський чемпіонат) Марлон "Чіто" Вера відбився від невідомого нападника, який проник у його двір із величезним ножем. Напередодні в UFC пролунав скандал на тлі "зигування" мільярдера Ілона Маска.

Відповідне відео Марлон опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Боєць ММА щось робив під капотом свого пікапа, коли до нього наблизився невідомий.

Спортсмен, побачивши величезний ніж, холоднокровно підійшов до сидіння водія і дістав звідти помпову рушницю. Потім "Чіто" направив дробовик на невідомого, після чого той кинув ніж і втік. Відео з інцидентом стало вірусним у мережі, проте деякі користувачі вважають його фейковим.

Зазначимо, Вера востаннє виступав у UFC у серпні 2024 року, коли він програв одноголосним рішенням суддів Дейвісону Фігейреду. Еквадорець займає 7-ме місце у рейтингу легшої ваги UFC. На його рахунку 23 перемоги 10 поразок та одна нічия.

Раніше повідомлялося, що голова Чечні Рамзан Кадиров продовжує піаритися завдяки спорту. У жовтні 2024 року його боксер Артур Бетербієв став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі, і того ж місяця Кадиров отримав неабияку увагу на турнірі UFC 308, який проходив в Абу-Дабі (ОАЕ).