Сексі леді: колишня дружина легенди українського футболу здивувала фігурою у бікіні (фото)

Мама чотирьох дітей захопила фігурою

Ексдружина колишнього воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова Юлія поділилася гарячим знімком із відпочинку. До речі, наприкінці 2024 року стало відомо, що Юлія та Андрій, які були разом понад 20 років, розлучаються.

Відповідний знімок Юлія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Пятова похвалилася фігурою у зеленому купальнику на відпочинку у Єгипті.

Юлія Пятова

"Усі думки вже про квіточки й город з огірками. Навідпочивалась в хлам з дітьми, коли там школа і садок?" — написала Пятова під фото.

"До літа ти точно підготувалася, треба наздоганяти", "Вогонь", "Сексі леді", "Вогняна красуня", "Неймовірна, ніжна, чарівна", — у мережі засипали Юлію компліментами.

Зазначимо, Юлія та Андрій виховують чотирьох дітей: трьох дівчаток – Дар’ю (2006 року народження), Мілану (2009) та Майу (2014), та сина Лева (2019). Наразі Пятов працює тренером воротарів у "Шахтарі".

Сім’я Пятових

Раніше повідомлялося, що колишній тренер "Шахтаря" Пауло Фонсека потрапив у скандал у Франції. Португалець пояснив свій зрив під час матчу переживаннями після суперечки президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.