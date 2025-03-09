Магучих в третий раз подряд выиграла Евро (видео)

Украинская спортсменка продолжает побеждать

В воскресенье, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Апелдорне (Нидерланды) состоялся финал по прыжкам в высоту среди женщин. Олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих завоевала золотую медаль.

Об этом сообщает "Телеграф". 23-летняя украинка сумела перепрыгнуть плану на высоте 1,99 м.

Этого хватило украинке для победы. Второе место заняла Ангелина Топич из Сербии (1.95 м), а Энгла Нильссон из Швеции взяла "бронзу" (1.92 м). Для украинки этот триумф стал третьим подряд на этом уровне.

Полное видео финала ЧЕ-2025 по прыжкам в высоту среди женщин

Отметим, накануне у мужчин в этой дисциплине триумфовал украинец Олег Дорощук (2,34 м). Еще один украинец Дмитрий Никитин стал пятым (2,26 м).

Украину в финале Евро-2025 по прыжкам в высоту представляла только Магучих. В квалификации Ярославе понадобился лишь один прыжок, чтобы выйти в финал. Она без проблем перепрыгнула планку на высоте 1,89 м. Другие представительницы Украины Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко не сумели преодолеть отбор.

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии с рекордом сезона (2,01 м).