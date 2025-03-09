"Диктатор, доводив футболістів до сліз": відомого українського тренера порівняли з Путіним
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Український воротар зробив дивний випад у бік колишнього тренера
Колишній воротар "Чорноморця" та збірної України Олексій Шевченко, який зараз грає за "Окжетпес" з Казахстану, жорстко пройшовся по своєму колишньому тренеру в одеському клубі Роману Григорчуку. До речі, наставник зараз працює у черкаському ЛНЗ, який бореться за виживання в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).
Відповідний коментар Шевченка наводить ukrfootball.ua. Воротар порівняв Григорчука із кремлівським диктатором.
— У чому виявлялася неповага Григорчука до футболістів?
— Він такий і є диктатор. Він сідає, як Путін, а за ним — ікона. Стиль розмови віч-на-віч із кремлівським диктатором: згадує Бога постійно, каже, що футбол у нього в серці й футбол ніколи неможливо обдурити.
Григорчук постійно використовує мат і ображає футболістів. Буквально після теорії деякі хлопці вже плакали. Починає шукати винних у поразці. Немає такого, що програли, нічого страшного, треба міняти це чи інше. Він ловить когось одного чи двох і починає звинувачувати у поразці, — сказав Шевченко.
Нагадаємо, друга половина сезону в УПЛ стартувала наприкінці лютого 2025 року. Напередодні ЛНЗ поступився "Карпатам" (0:1).