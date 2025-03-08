У РФ спалахнув расистський скандал у футболі

У суботу, 8 березня, у чемпіонаті Росії з футболу відбувся матч "Факел" — "Зеніт". До речі, у тренерському штабі гостей досі працює зрадник України Анатолій Тимощук.

Зустріч 20 туру РПЛ завершилася з рахунком 0:2 на користь "Зеніту", а також гучним расистським скандалом. Про це повідомляє "Матч ТВ".

Півзахисник "Зеніту", ексгравець збірної Бразилії U-23 Вендел зазнав расизму під час матчу. Про це заявив головний тренер петербурзької команди Сергій Семак. За його словами, бразильця обзивали макакою, а один із суперників навіть зображував мавпу. До речі, бразилець не став терпіти образи й показав середній палець уболівальникам "Факела". За це гравця "Зеніту" було вилучено з поля.

"Видалення [Вендела] затьмарило враження про матч. Не тільки видалення. Сподіваюся, будуть санкції по відношенню до тих людей, які себе так поводять і дозволяють собі на расовому ґрунті ображати гравців з іншим кольором шкіри, обзивати макакою гравця. Сподіваюся, таких уболівальників будуть усувати довічно.

Те саме хочу сказати про одного гравця суперника, який зображував макаку. Сподіваюся, ми надамо відео. Дивно, що цей момент залишився поза увагою судді. Треба поводитися гідно", — сказав Семак.

Раніше повідомлялося, що на камеру відеореєстратора потрапила людина, схожа на Тимощука, яка заклеїла номери, припаркувавшись у недозволеному місці в Санкт-Петербурзі. Нагадаємо, нещодавно Анатолій вперше заговорив про війну в Україні, щоправда, зробив він це у суді.