"Динамівці" влаштували розбірки на полі: Леоненко висміяв футболістів (відео)

Гравці "Динамо" публічно посварилися під час гри

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував гравців Біло-синіх Владислава Ваната та Матвія Пономаренка. Футболісти влаштували розбірки на полі в матчі 21 туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Зорі" (2:2).

Відповідний коментар Леоненко наводить sport-express.ua. Віктор назвав поведінку "динамівців" "дитсадком".

"Якщо Ванат образився на Пономаренка через те, що той не віддав пас, то йому краще йти грати на турнір "Шкіряний м'яч". Такі конфлікти трапляються не від великого розуму. Якийсь дитячий садок – "мені не віддали". А що, тобі всі віддавати повинні? Ванат усім віддає?

Особисто для мене завжди важливіше було віддати результативну передачу, ніж забити, на відміну від Ваната і Пономаренка.

Ось коли вони це зрозуміють і почнуть робити, то в них буде шанс стати хоча б напівфутболістами. В іншому випадку –"Шкіряний м'яч" їх чекає. Ванат найкращий бомбардир УПЛ і на##ін нікому не потрібен! З цього і треба починати. Не треба чекати передачі, потрібно брати і забивати, в нашому чемпіонаті це не важко зробити", — заявив Леоненко.

Віктор Леоненко

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Зоря"

Нагадаємо, Ванат та Пономаренко стали авторами забитих м’ячів у грі із "Зорею". До слова, "Динамо" заборонило луганчанам випустити на поле орендованих гравців Біло-Синіх.