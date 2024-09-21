Футболіст збірної України отримав тяжку травму: прогноз лікаря (відео)

Півзахисник не допоможе збірній України цього року

У суботу, 21 вересня, у Серії А сезону 2024/25 відбувся матч 5-го туру "Венеція" — "Дженоа" (2:0). Футболіст гостей Руслан Маліновський, який є гравцем збірної України, отримав жахливу травму.

На початку другого тайму Руслан серйозно травмувався на рівному місці. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк у Telegram-каналі Hospital Pass розповів приблизні терміни відновлення гравця. На думку фахівця, футболіст отримав вивих у гомілковостопному суглобі та вибув із гри як мінімум на три місяці.

"Через те, що стопа зарилася і зафіксувалася в газоні, а тіло продовжило рух вперед утворилася сила, яка розірвала внутрішні звʼязки гомілкостопу, що призвело до вивиху кісток в суглобі.

Також такий вивих стає можливим у випадку розриву структури між велико- та малогомілковою кістками, яка називається синдесмоз і утримує стопу у фізіологічних кутах.

Метою операції буде відновлення структури звʼязок, щоб суглоб зберігав баланс. Далі завдання буде за реабілітацією, щоб функція суглобу повноцінно відновилася.

Не очікую тут переломів, але і зі звʼязками буде достатньо роботи. Тим не менше, як правило, вистачає 3 місяці, щоб повернутися на поле за умови успішної операції, відсутності ускладнень і гладкої реабілітації", — написав Бабелюк.

Нагадаємо, збірна України провалила вересневий збір, двічі програвши у Лізі націй УЄФА. Спочатку Синьо-жовті поступилися Албанії (1:2), а потім і Чехії (2:3).