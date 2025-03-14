Малиновский сыграл лучший матч в Серии А: Реброва просят вернуть игрока в сборную (видео)

Украинец провел блестящий тайм

В пятницу, 14 марта, в Серии А проходит матч 29-го тура Серии А сезона 2024/25 "Дженоа" — "Лечче". В этом поединке впервые в основе после тяжелой травмы вышел хавбек сборной Украины и генуэзцев Руслан Малиновский.

Встреча проходит в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис". Об этом сообщает "Телеграф".

Еще в первом тайме хозяева забили два гола, причем оба забил Фабио Миретти, а в обоих случаях ему ассистировал Малиновский. Добавим, что Руслан отдал небанальные голевые передачи, дважды разрезав оборону "Лечче". На 56-й минуте тренер заменил украинца.

Видео ассистов Руслана Малиновского в матче "Дженоа" — "Лечче":

В текущем сезоне 31-летний Малиновский сыграл в 8 матчах, в которых отдал 3 голевые передачи. Добавим, что Руслан не получил вызов в сборную Украины на мартовский сбор, однако после его дубля из ассистов сеть требует от главного тренера команды Сергея Реброва дозаявить игрока.

Напомним, стыковые матчи Украины и Бельгии состоятся 20 и 23 марта. Победитель обеспечит себе место в дивизионе А Лиги наций, проигравший будет играть в дивизионе B.