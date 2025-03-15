В Госдуме набросились на премьер-министра Польши: что произошло

Польский политик, похоже, недоволен тем, что россияне и белорусы выступают в международном спорте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев накинулся с критикой на премьер-министра Польши Дональда Туска. Дело в том, что польский политик сделал заявление о финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США), откуда ранее вылетела последня представительница Украины Элина Свитолина.

Соответствующий комментарий Свищева приводит vseprosport.ru. В финале соревнований в США сыграют нейтральная россиянка Мирра Андреева и нейтральная представительница Беларуси Арина Соболенко.

"Жалко, что в политику попадают такие премьер-министры, как Туск. Вместо того, чтобы поддержать свою спортсменку и поздравить с победой нашу Мирру Андрееву, он начинает политизировать спорт для того, чтобы создать скандальную ситуацию из ничего. Это очень глупое поведение.

На примере Туска можно сказать, что некоторыми странами управляют люди, которые не должны этого делать. Поэтому в мире не всё спокойно и не всё справедливо сейчас", — заявил Свищев.

Дмитрий Свищев

Напомним, в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе Андреева одолела польскую теннисистку Игу Свентек, а в четвертьфинале — украинку Свитолину. Элина не пожала руку россиянке, что вызвало истерику в РФ.

Видеообзор матча Андреева - Свентек

"Россия и Беларусь победили Польшу и США, чтобы выйти в финал в Индиан-Уэллс. Я недоволен. Угадайте почему.

С другой стороны, это всего лишь теннис, верно?" – написал Туск в соцсети Х.

Ранее сообщалось о недостойном поведении Андреевой и Соболенко на Australian Open-2025. Мирра выгнала свою маму с трибун во время матча, а Арина имитировала мочеиспускание на трофей, полученный за второе место на Турнире Большого Шлема.