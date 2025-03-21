Макрона подколол хорватский премьер: момент завирусился в сети (видео)

Политики пересеклись после игры

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подошел к президенту Франции Эмманюэлю Макрону на собрании Европейского совета и показательно улыбнулся. Таким образом хорват потроллил француза после сенсационной победы сборной Хорватии над Францией (2:0) в Лиге наций УЕФА. К слову, в этом противостоянии решается, кто станет соперником сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.

Пленкович не проронил ни слова, но его довольное лицо выдало все. Момент попал в прямую трансляцию и завирусился в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, хорваты решили все вопросы о победителе матча еще в первом тайме. За хозяев голами отметились Анте Будимир и Иван Перишич. Ответная игра между командами состоится в воскресенье, 23 марта, во Франции. Победитель 2-матчевого противостояния сыграет в группе D (Украина, Исландия, Азербайджан) отбора на ЧМ-2026, а проигравший — в группе L (Чехия, Черногория, Фареры, Гибралтар).

Ранее сообщалось, что сборная Украины сенсационно победила Бельгию со счетом 3:1. Эта игра породила массу мемов и шуток из-за событий на поле.