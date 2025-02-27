Мадридська стіна: Лунін зіграв ідеальний матч за "Реал" (відео)

Мадридський суперклуб наблизився до фіналу Кубка короля

У середу, 26 лютого, у Кубку Іспанії з футболу сезону 2024/25 відбувся півфінальний поєдинок між "Реал Сосьєдадом" та "Реалом" Мадрид. У складі Вершкових всю гру відіграв воротар збірної України Андрій Лунін, який у минулій кампанії отримав номінацію від France Football.

Зустріч, що проходила у Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета", завершилася перемогою мадридського гранда з рахунком 1:0. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу Вершковим приніс точний удар бразильця Ендріка на 19-й хвилині поєдинку. Лунін 6 разів рятував свої ворота, зокрема оформив подвійний сейв на початку другого тайму.

Статистичний портал Sofascore назвав Андрія найкращим гравцем матчу, давши оцінку 8,9 за гру. Гра-відповідь між командами відбудеться 1 квітня.

Sofascore назвав Луніна найкращим гравцем матчу "Реал Сосьєдад" — "Реал" Мадрид

Пресслужба "Реалу" також відзначила надійну гру українця. Мадридці розмістили пост у соцмережі Х, у якому ім’я Луніна виділено знаками "стоп".

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. 26-річний Лунін потрапив у заявку національної команди на вересневі матчі, але залишився у запасі. Тепер на Синьо-жовтих чекає поєдинок плей-оф проти Бельгії. Також Синьо-жовті дізналися імена суперників у відборі на чемпіонат світу-2026.