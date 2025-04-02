"Перелистнул страницу с Россией навсегда": умер самый титулованный тренер в украинском волейболе

Не стало известного в Украине волейбольного специалиста

В понедельник, 31 марта, умер бывший волейболист, экс-наставник женской сборной Украины по волейболу, десятикратный чемпион Украины (на посту главного тренера) Сергей Голотов. Ранее стало известно о гибели юного украинского футболиста в Германии.

О смерти Голотова сообщила пресс-служба Федерации волейбола Украины в telegram. По информации источника, уроженец Белгорода (Россия) Голотов после полномасштабного вторжения вернулся в Украину.

"Господин Голотов после полномасштабного вторжения вернулся в Украину и, несмотря на то, что имел немало предложений от российских клубов, перелистал страницу с Россией навсегда, несмотря на то, что там родился.

Федерация волейбола Украины разделяет боль потери в связи со смертью Сергея Ивановича", — гласит сообщение.

Голотов играл на позиции связующего за "Технолог" Белгород, "Искру" Одинцово, "Азот" Черкассы и польский "Хожув", брал "бронзу" в чемпионате Украины и Польши.

После окончания карьеры игрока тренировал "Азот" Черкассы, "Химволокно" Черкассы, "Круг" Черкассы, "Химик" Южное и российский "Енисей". Сергей дважды возглавлял женскую национальную команду Украины (1999-2001, 2007-08). Являлся ассистентом главного тренера (2001-2005). На посту тренера Голотов становился десятикратным чемпионом Украины и 11-кратным обладателем Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что нигерийский боксер Габриэль Оланреваджу умер в бою. Спортсмен упал на канаты, врачам не удалось спасти его.