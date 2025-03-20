Бокс повернули до програми Олімпійських ігор, виключивши вплив Росії

Олімпійським турніром з боксу займеться нова організація

У четвер, 20 березня, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повернув бокс до програми Олімпійських ігор. Цей вид спорту міг зникнути на Іграх через корупцію та вплив Росії.

Рішення про повернення боксу в олімпійську програму ухвалили одноголосно на 114 сесії МОК. Про це повідомила пресслужба організації.

Президент МОК Томас Бах привітав усіх із цим рішенням. На засіданні були присутні голова World Boxing Борис ван дер Ворст та голова олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін.

"Дякую за схвалення повернення боксу в олімпійську програму. Ми можемо з нетерпінням чекати на чудового олімпійського боксерського турніру", — сказав Бах.

Нагадаємо, ще 2023 року МОК виключив зі свого складу Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює друг президента РФ Володимира Путіна Умар Кремльов. На Олімпіаді в Парижі олімпійський турнір з боксу організовував сам МОК. На наступних літніх Іграх цим, схоже, займеться нова організація World Boxing, яка нещодавно набула статусу міжнародної федерації в рамках олімпійського руху.