У матчі "Шахтаря" повторили скандальний пенальті з Ліги чемпіонів (відео)

Футболіст невдало пробив 11-метровий удар

У середу, 16 квітня, у Кривому Розі було дограно матч 5-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" — "Шахтар". Зустріч перенесли на весну через постійні повітряні тривоги.

Гра, що проходила на стадіоні "Гірник", завершилася з рахунком 1:2 на користь Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Ключовий момент поєдинку відбувся у другому таймі. Твердохліб заробив одинадцятиметровий за фол Бондаря. Ілич із 11-метрової позначки забив, але гол було скасовано. Все через подвійне торкання м’яча.

Відеоогляд матчу "Кривбас" — "Шахтар"

Примітно, що такий випадок трапляється досить рідко у футболі. Найскандальніший епізод стався у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" — "Реал". У серії післяматчевих пенальті форвард Матрацників Хуліан Альварес забив гол із точки, але після ретельного перегляду відео моменту гол був скасований через подвійне торкання. У результаті "Реал" пройшов далі.

Повний відеоогляд матчу "Атлетіко" - "Реал"

Нагадаємо, за підсумками 24-х турів УПЛ "Шахтар" іде третім у чемпіонаті України, відстаючи від "Динамо" на 7 очок. "Кривбас" зберіг за собою шосте місце у турнірній таблиці.