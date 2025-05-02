Син російського олігарха зганьбився, придумавши як перемагати Канаду в хокеї

Російський хокейний фахівець лише розсмішив мережу

Роман Ротенберг, син російського олігарха Бориса Ротенберга ,головний тренер збірної Росії 25 із хокею, головний тренер ХК СКА, перший віцепрезидент Федерації хокею Росії (ФХР) дивно висловився про перемогу над Казахстаном (4:1). Напередодні стало відомо, що Ротенберг може очолити й національну збірну РФ.

Відповідний коментар Ротенберга наводить офіційний сайт ФХР. За його словами, збірна РФ у матчі з Казахстаном зіграла краще, ніж Канада…

"У нас усі чотири ланки провели хороший матч, вони грали на команду, показали високі швидкості та єдину командну дисципліну. Завжди є що покращити. Одна пропущена шайба – для нас багато. Загалом обіграли сильного суперника.

І для нас було важливо зіграти краще, ніж збірна Канади, яка виступатиме на чемпіонаті світу. Я думаю, що хлопці це виконали", — заявив Ротенберг.

Заява Ротенберга про Канаду викликала хвилю жартів у мережі. Один із користувачів пожартував, що Роман знайшов спосіб перемагати канадців, навіть не граючи з ними. Достатньо перемогти Казахстан, після чого заявити про тріумф над Канадою.

Нагадаємо, збірну Росії з хокею відсторонено від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. До речі, росіян не пустили на ЧС-2025 та ЧС-2026.