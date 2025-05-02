"Извинись, скотина": советский чемпион набросился на друга Украины с нелепыми обвинениями

Бывший советский биатлонист потребовал извинений у чешского экс-хоккеиста

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на опубликованное олимпийским чемпионом по хоккею Домиником Гашеком письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Гашек проинформировал организации о том, что бывший президент России Дмитрий Медведев угрожал ему расправой.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит "ВсеПроСпорт". По словам Александра, Гашек должен извиниться, ведь во Вторую мировую войну "чехи сидели в немецких танках".

"Видно, что шайба один раз в лоб попала, это до смешного доходит, потому что он просит МОК разобраться в якобы покушении на него. Я много раз видел его игру, это прекрасный вратарь, но сейчас ему нечего делать, судя по всему. Напомню ему, что в каждом втором танке немецком во время Второй Мировой войны сидел чех. Извинись, скотина, за это. А потом уже что-то говори", — сказал Тихонов.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 и 2024 годах он посетил Украину, где получил награду "Друг Украины". Кроме того, бывший хоккеист призвал НХЛ выделить Киеву миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.