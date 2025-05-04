"Хто вас звільнив? Росія!": радянський чемпіон пригрозив норвежцям ведмедем

Уславлений спортсмен став рупором Кремля

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов знову накинувся на норвежців. Цього разу колишній біатлоніст розкритикував норвезьких лижників Йоганнеса Клебо, Гаральда Амундсена та Еріка Валнеса, які не хочуть бачити росіян на міжнародних змаганнях до закінчення війни в Україні.

Відповідний коментар Тихонова наводить vseprosport.ru За словами Олександра, норвежці не мають права критикувати РФ, адже їх звільнила Росія.

"Норвежці не мають права взагалі говорити такі речі на адресу Росії. Якби не ми, вони були б рабами фашистів.

Норвегію звільнив хто взагалі? Я дивився фільм "Вічний поклик", де героїня їздила на могилу загиблого сина в Норвегії, сльоза пробиває просто. А зараз там такі персонажі, як Столтенберг (ексгенсекретар НАТО), який бореться за військові дії, і п’яниця Бессеберг (ексглава Міжнародного союзу біатлоністів), який зганьбив Норвегію і світовий біатлон. Ось вони – обличчя нинішньої Норвегії, а ще на росіян кидаються.

Тому нехай заклеять рот пластиром і мовчать, а то розбудять ведмедя”, – сказав Тихонов.

Напередодні Тихонов вимагав вибачень у чеського ексхокеїста Домініка Гашека, який публічно підтримує Україну. Чех нещодавно заявив, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв погрожував йому розправою.