"Українці вже всім набридли": у Росії відреагували на скандал у фехтуванні

Росіян допустили до командних змагань у фехтуванні

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та депутат Держдуми РФ Світлана Журова висловилася про позицію Національної федерації фехтування України (НФФУ). Напередодні організація висловила невдоволення рішенням про повернення російських фехтувальників до командних змагань.

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. За її словами, "українці вже всім набридли".

"Я не думаю, що подібна реакція української сторони говорить про те, що вони змирилися. Але їм уже натякають, що вони вже всім набридли, тому вже немає такої реакції на них. Все одно повертати Росію треба буде, і все це розуміють. Виходить, що українці просто скандальні", — заявила Журова.

"Ми стали свідками свавілля з боку керівництва Міжнародної федерації фехтування, яке стало можливим через те, що фактично тільки Федерація фехтування України реагує й оскаржує попередні незаконні рішення. Більшість же іноземних федерацій, на жаль, або підігрують росіянам, або в кращому випадку залишаються в стороні", — йдеться у повідомленні НФФУ.

Раніше в США пролунав скандал у фехтуванні. На турнірі з фехтування Cherry Blossom Open у Мериленді рапіристка Стефані Тернер відмовилася змагатися з трансгендерним спортсменом Редмондом Салліваном, який народився біологічним чоловіком.