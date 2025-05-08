"Туплять ковзани і підсипають цвяхи": російська топ-фігуристка розповіла про брудні прийоми суперниць (відео)

Деякі фігуристки йдуть на все заради перемоги

Відома російська фігуристка, чемпіонка світу Єлизавета Туктамишева розповіла про підступні прийоми суперниць на змаганнях. Раніше дворазова медалістка Олімпійських ігор із фігурного катання росіянка Євгенія Медведєва зізналася, що тренер принижувала її заради нагород.

Відповідний коментар Туктамишевої наводить "Москва 24". За її словами, найпростіший спосіб вивести фігуриста з колії – це затупити його ковзани.

"Зараз цього стає все менше. Я сама не стикалася, але комусь могли затупити ковзани. Це заважає. Тому що коли немає ребер, ковзан прослизає. Якщо про це говорять, значить, подібне було. Або щось у ковзани підсипати… Якісь цвяхи. Тупити ковзани найпопулярніше. О батарею. Найпростіша і зрозуміліша дія, яка може вивести спортсмена з колії", — заявила Туктамишева.

Після усунення РФ від міжнародних турнірів з фігурного катання Туктамишева взяла паузу в кар’єрі і стала працювати тренером.

Раніше повідомлялося, що у російському фігурному катанні пролунав великий скандал. У РФ мама юної фігуристки звинуватила тренера у сексуальних домаганнях. На момент можливого інциденту спортсменці було лише 11 років.