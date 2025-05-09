Україна втратила ще одного гімнаста: спортсмен пішов стопами Ковтуна

Ще один український гімнаст вирішив змінити спортивне громадянство

Український гімнаст Пантелей Колодій змінить спортивне громадянство. Напередодні в Україні пролунав грандіозний скандал у спортивній гімнастиці.

Про це повідомив Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) на своєму офіційному сайті. Організація схвалила перехід українця під прапор США.

23-річний спортсмен зможе виступати за Штати у травні наступного року, через рік після рішення Виконкому. Пантелей виступав за збірну України на чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу, Універсіаді та на Кубках світового виклику. Востаннє Пантелей виступав під прапором України у 2023 році на Кубку виклику в Угорщині.

Нагадаємо, у грудні 2024 року з’явилася інформація про те, що лідер збірної України зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун розпочав перехід до збірної Хорватії. Тренерка спортсмена Ірина Горбачова зазначила, що це відбувається на тлі проблем у Федерації гімнастики України, а в самій Федерації назвали це "зрадою". У січні 2025 року в Хорватії підтвердили перехід Іллі до національної збірної.