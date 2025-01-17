Олімпійський призер Ковтун виступатиме за Хорватію

Молодий український спортсмен представлятиме Хорватію на міжнародній арені

Хорватський тренер зі спортивної гімнастики Володимир Мадаревич підтвердив, що український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор у Парижі Ілля Ковтун розпочав процедуру зміни громадянства. У грудні 2024 року з’явилися чутки про перехід перспективного спортсмена до іншої збірної.

Відповідний коментар Мадаревича наводить sportske. За словами Володимира, Ілля отримає хорватське громадянство за прискореною процедурою.

"Незабаром виповниться три роки, як він знаходиться в Хорватії. Він вивчив нашу мову, має дівчину в Осієку, і місцева спортивна спільнота та місто Осієк вже сприймають його як свого.

Після трьох років життя тут, тренувань, харчування та всього, що ми їм забезпечили, логічно, що вони вирішили рухатися у цьому напрямі. Крім того, в Україні перспективи зараз не найкращі. У їх федерації відбуваються турбулентні події, звинувачення у махінаціях, багато негативної енергії", — заявив Мадаревич.

Нагадаємо, 21-річний Ковтун на Олімпійських іграх у Парижі посів четверте місце в особистому багатоборстві, а також став п’ятим у командному багатоборстві. На індивідуальних снарядах Ілля зупинився за крок від медалі, ставши четвертим у вільних вправах, і виграв "срібло" у вправах на паралельних брусах.

Окрім успіху на своїй першій Олімпіаді, Ковтун є дворазовим призером чемпіонатів світу зі спортивної гімнастики: "срібло" та "бронза" в особистому багатоборстві. Також він має 8 медалей на рівні чемпіонатів Європи.

Раніше тренер Ковтуна Ірина Горбачова підтверджувала намір гімнаста перейти до іншої збірної. Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова назвала демарш Іллі "зрадою".