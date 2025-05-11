"Барселона" — "Реал": онлайн-трансляція Ель Класіко

Останнє Ель Класіко в сезоні може вплинути на чемпіонські перегони в Іспанії

У неділю, 11 травня, "Барселона" та "Реал" проведуть четверте Ель Класіко у сезоні 2024/25. Обидві команди провалилися в Лізі чемпіонів — "Блаугранас" вилетіли у півфіналі, а Вершкові — у 1/4 фіналу.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії "Барселона" — "Реал". Гра, яка відбудеться у Барселоні на Олімпійському стадіоні імені Луїса Компаніса, розпочнеться о 17:15 за київським часом.

Пряма трансляція матчу "Барселона" — "Реал" (оновлюється)

Перед 35-м туром "Барселона" лідирує у першості, випереджаючи "Реал" на 4 очки. Це ставить Вершкових у складне становище – перемога чи про чемпіонство можна фактично забути. Додамо, що букмекери вважають Синьо-гранатових явними фаворитами гри. До слова, Ель Класіко покажуть в Україні у прямому етері.

Повний відеоогляд матчу фіналу Кубка Іспанії-2025 "Барселона" — "Реал"

Нагадаємо, "Барселона" виграла всі "Ель Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Блаугранас тріумфували в Суперкубку країни (5:2). Наприкінці квітня каталонський суперклуб здолав Вершкових у фіналі Кубка Іспанії з рахунком 3:2.