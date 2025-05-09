"Шахтар" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитись фінал Кубка України

Велика гра пройде у Житомирі

У середу, 14 травня, у Житомирі відбудеться фінал Кубка України з футболу сезону 2024/25. У вирішальній грі за трофей на полі зійдуться донецький "Шахтар" та київське "Динамо", яке лідирує в Українській прем’єр-лізі (УПЛ).

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Динамо" покажуть безплатно. Про це повідомляє пресслужба УПЛ ТБ у telegram.

За інформацією гру безкоштовно можна переглянути одразу на кількох платформах. Зустріч "Шахтар" — "Динамо" буде доступна у відкритому доступі на YouTube-каналі "УПЛ ТБ", а також на Т2 MEGOGO Спорт. Гра відбудеться на Центральному стадіоні Житомира, початок поєдинку о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" у півфіналі Кубка України здолало "Буковину" з Першої ліги з рахунком 4:1. "Шахтар" своєю чергою насилу вибив з турніру "Полісся" (1:0). Додамо, що у квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу, зігравши Класичне дербі в УПЛ. Матч, який проходив на "Арені Львів" завершився внічию з рахунком 2:2, що фактично вибило "Шахтар" із чемпіонських перегонів.