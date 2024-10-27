"Динамо" — "Шахтар": онлайн відеотрансляція українського Класико

Біло-сині спробують удома обіграти Гірників

У неділю, 27 жовтня, "Динамо" зіграє із "Шахтарем" у центральному поєдинку 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). До речі, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний відвідав останню гру Гірників у Лізі чемпіонів.

Пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар" доступна для перегляду на YouTube-каналі Football Hub. Початок ефіру о 16:00, стартовий свисток — о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу УПЛ "Динамо" — "Шахтар"

Матч "Динамо" — "Шахтар" відбудеться у Києві на стадіоні імені Лобановського. Напередодні "Телеграф" повідомляючи, де безплатно дивитися українське Класико у прямому ефірі, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель".

Наразі кияни йдуть на другому місці у чемпіонаті України, маючи 2 гри у запасі. "Шахтар", який також має 2 гри в запасі, відстає від "динамівців" на 6 балів.

Нагадаємо, українські гранди не вражають на міжнародній арені. Перед українським Класико кияни програли "Ромі" у Лізі Європи (0:1), а донеччани поступилися "Арсеналу" (0:1) у Лізі чемпіонів. І "Динамо", і "Шахтар" не забивали у поточному розіграші єврокубків, щоправда, Гірникам вдалося набрати одне очко у Лізі чемпіонів. Донецький клуб зіграв унічию з "Болоньєю" (0:0).