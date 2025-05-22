Російський реп у Львові: бодибілдер пояснив вибір пісні для виступу (відео)

Спортсмен виступив на змаганнях під російський трек

Бодибілдер із Дніпра Андрій Шарапов прославився на всю Україну, щоправда, не завдяки результатам, а через вибір треку для свого виступу. Спортсмен на Відкритому Кубку України у Львові вийшов на сцену під російський реп.

Пізніше Шарапов пояснив вибір музики для свого виступу, повідомляє lviv.media. Іван зазначив, що його виступ не був політичною акцією. Спортсмен розповів, що проводить безплатні тренування для поранених українських бійців. Крім того, Шарапов погодився із рішенням організаторів анулювати його результат.

"Чому цей трек обрав — його на день народження мені написав друг, озвучив з ШІ — тобто, це не якийсь російськомовний виконавець. До речі, цей мій друг живе у Дніпрі, знає що таке прильоти, донатить на ЗСУ.

Але я згоден з позицією та рішенням федерації, попри важку підготовку до змагань. Авжеж, надалі я буду узгоджувати музичний супровід моїх виступів", — заявив Шарапов.

Раніше Міжнародна федерація бодибілдингу (IFBB) підтвердила, що російські спортсмени виступлять на чемпіонаті Європи з прапором та гімном. Іспанія, яка є господаркою турніру, не видала візи більшій частині російської делегації.