Світоліна, Костюк та інші: скільки заробили українці на "Ролан Гаррос-2024"

Українці непогано виступили на головному ґрунтовому турнірі року

Завершився другий Турнір Великого Шлему (ТВШ) у сезоні-2024 — Відкритий чемпіонат Франції-2024. Найкращим результатом українців на ньому став вихід Марти Костюк до півфіналу парного розряду.

Цього року загальний призовий фонд "Ролан Гаррос" становив понад 53 млн євро. Про це повідомляє ATP.

На ТВШ у Парижі кваліфікувалися 9 українців. 6 українок виступили в жіночому одиночному розряді: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева. Людмила та Надія Кіченок, а також Денис Молчанов грали у парному розряді. Після вильоту кілька наших "одиночниць" продовжили виступи в парах.

Цуренко, Стародубцева та Калініна завершили свої виступи на ТВШ вже у першому раунді, заробивши по 73 тисячі євро. Ангеліна у парному турнірі разом з Ястремською вибули після першого раунду, заробивши ще 17 500 євро на двох.

У другому раунді змагань вибула Костюк. Українка також дійшла до півфіналу "Ролан Гаррос-2024" у парі з румункою Еленою-Габріелою Русе. Таким чином, Марта заробила 184 тисячі євро.

Даяна Ястремська дісталася третього раунду, заробивши з урахуванням парного турніру (1-й раунд) €166 750 євро.

Еліна Світоліна припинила боротьбу за трофей у 4-му раунді. Її заробіток на ТВШ становить €250 000.

Людмила Кіченок дісталася 2 раунду у парному та змішаному розрядах, заробивши €18 750.

Надія Кіченок пробилася до чвертьфіналу парного ТВШ. Її заробіток становить €40 000.

Денис Молчанов, пробившись до основної сітки "Ролан-Гаррос-2024", заробив €8 750.

Додамо, що переможці "Ролан-Гаррос-2024" Іга Свьонтек з Польщі та Карлос Алькарас з Іспанії заробили по €2 400 000.

Нагадаємо, Костюк зупинилася за крок від парного фіналу "Ролан Гаррос-2024". До речі, Марта за підсумками ігрового тижня стала першою ракеткою України й 17-ю у світі, випередивши Світоліну (№21 WTA). Нещодавно Костюк програла свій найбільший фінал у кар’єрі.