Як місто, якого не існує, стає спортивною столицею України

Місто на півночі України робить велику ставку на спорт

Житомир, про який жартома говорять як про неіснуюче місто, поступово стає великим спортивним центром України. Цьому сприяють влада, яка охоче підтримує талановитих атлетів, та будівництво спортивної інфраструктури.

"Телеграф" поспілкувався з головою Житомирської ОВА Віталієм Бунечком. Він зазначив, що регіон робить велику ставку на розвиток спорту.

– Що є основою розвитку області? Чим Житомирщина відрізняється і відрізнятиметься від інших регіонів?

Великі перспективи для себе бачимо в спорті. Крім іншого, я є головою відділення Олімпійського комітету на Житомирщині, і мені вже є чим гордитися. Дві срібні медалі Насті Рибачок в каное, яка плаває за Житомирщину. У неї квартира в Житомирі, її підтримує і BGV Group. Зараз ми готуємо нових спортсменів. Найкращою спортсменкою квітня НОК визнав борчиню Іру Бондар зі Звягеля (чемпіонка Європи з вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг), їй ми спільно з BGV та Art House передали автомобіль. І далі задача — розвивати спорт і підтримувати талановитих спортсменів.

Крім того, у Житомирі вперше з’явилася футбольна команда — "Полісся", яка грає у вищому дивізіоні України. Щобільше, Вовки забезпечили собі місце в єврокубках на сезон 2025/26 і наступного року, напевно, поборються за чемпіонство в Українській прем’єр-лізі (УПЛ). За цією командою стоїть співвласник однієї з найбільших українських корпорацій "АТБ-Маркет" Геннадій Буткевич. За словами Бунечка, Буткевич інвестує в регіон не лише у корисні копалини, а й у футбол.

– Але чому Буткевич прийшов саме на Житомирщину? Можна було з такими грошима йти в будь-яку іншу область.

– Наше знайомство почалося на початку моєї каденції з презентації компанією BGV планів розвитку Пержанського родовища берилію, що знаходиться в Олевській громаді. Вони показали дозволи, результати розвідки, розповіли, як планують рухатись. Мені все сподобалось. Там досить складна і дороговартісна технологія. Станом на 2019 рік йшлось про інвестиції 500 мільйонів доларів.

Ще одним магнітом став футбол. На одному з матчів мене вболівальники запитали, чи добудую я нарешті центральний стадіон? Цей об’єкт будували з 2007 року, і все ніяк не могли завершити. На той момент я був на посаді аж 11 днів і взяв на себе ті зобов’язання. Житомирський клуб грав тоді у Першій лізі. І з’явився Буткевич, який захотів розвивати футбол на Житомирщині. Тут велика заслуга Сергія Сухомлина (колишній мер Житомира, нині голова Агентства відновлення. — Ред.). Буткевичу тоді я також дав обіцянку закінчити будівництво до весняних ігор 2021 року. Ми дуже поспішали, старались, долали труднощі, які виникали в процесі роботи, і я свою обіцянку виконав — ми повернули до Житомира великий футбол. Обласна влада вступила в певну колаборацію з футбольним клубом "Полісся", і вони почали грати на домашньому стадіоні, перед своїми вболівальниками.

Віталій Бунечко

Звідки пішов мем, що Житомира не існує

Мем про те, що Житомир не існує, став відомим на всю країну у жовтні 2022 року. У TikTok завірусився фрагмент із подкасту "Синхрофаза" Дениса Коваленка та Артема Албула (веде науково-популярний канал на YouTube "Клятий раціоналіст") з теорією про те, що насправді Житомира не існує.

Це призвело до хвилі жартів у соцмережах.

Бренди навіть почали використовувати мем для просування своїх товарів та послуг. Наприклад, Nike та "Полісся" презентували нову форму жіночої команди так:

Справа дійшла навіть до шоубізу. У 2024 році Володимир Дантес та Jerry Heil випустили пісню "Губи в губах", де згадали цей жарт.

"Відібрав всі теплі почуття,

Не лишив натомість навіть номера.

Просто зникнув із мого життя,

Як геолокація Житомира".

Нагадаємо, "Полісся" посіло 4-те місце в УПЛ, гарантувавши собі участь у кваліфікації Ліги конференцій. Напередодні клуб найняв Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди. Наставник нещодавно дав історичний результат в "Олександрії", з якою виграв "срібло" УПЛ.