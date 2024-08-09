Лузан та Рибачок принесли Україні "срібло" Олімпіади

Український дует знову взяв медаль на Іграх

У п’ятницю, 9 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбувся фінал у змаганнях з веслувального спринту у каное-двійках на дистанції 500 м серед жінок. Україну представляв дует Людмила Лузан/Анастасія Рибачок.

Змагання, що проходили на стадіоні "Вер-сюр-Марн" у Вайр-Торсі, завершились перемогою китайського дуету. Про це повідомляє "Телеграф".

Лузан та Рибачок посіли друге місце, "бронза" дісталася канадкам.

Зазначимо, Лузан та Рибачок брали "срібло" у цій дисципліні на минулій Олімпіаді. На цих іграх обидві спортсменки також виступають у каное-одиночці, де успішно пройшли до півфіналу.

Українці на Олімпіаді в Парижі зараз зуміли завоювати 11 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучих та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах. Третю золоту медаль до скарбнички Синьо-жовтих додав боксер Олександр Хижняк. Дев’яту медаль для України завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, а десяту – Жан Беленюк.