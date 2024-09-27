Колишній мер Житомира призначений на нову посаду: чим займатиметься Сухомлин

"Телеграф" розповість, що відомо про чиновника

У пʼятницю, 27 вересня, Кабмін зробив кадрові зміни. Колишнього мера Житомира Сергія Сухомлина призначили новим головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що минулого тижня міськрада Житомира достроково припинила повноваження Сухомлина як міського голови. Мером Житомира він був від листопада 2015 року.

Сергій Сухомлин — що відомо

Сергій Сухомлин, 55-річний уродженець Радивилова (Рівненська область), розпочав свою кар'єру в бізнесі. До 2006 року він обіймав посаду комерційного директора в житомирських компаніях "Технотронік" та "Візаж".

Політичний шлях Сухомлина розпочався з обрання депутатом Житомирської міської ради у 2006 році від партії "Наша Україна". У 2010 році він знову став депутатом, цього разу представляючи "Фронт Змін".

Активна участь у подіях Євромайдану призвела до призначення Сухомлина першим заступником міського голови Житомира в березні 2014 року. Вже в листопаді 2015 року він очолив місто, ставши міським головою. На цій посаді його переобрали у 2020 році.

За цей час він запам'ятався кількома важливими проєктами. Наприклад, влітку 2024 року він працював над тим, щоб зробити місто енергонезалежним. Тоді в Житомирі почали розвивати приватні котельні.

Кадрові зміни в Україні

Додамо, що у пʼятницю, 27 вересня, були й інші кадрові зміни в Уряді. За інформацією Тараса Мельничука, кабінетом Міністрів України призначено:

- Порхуна Олександра заступником Міністра охорони здоров’я України;

- Ткаченка Тимура заступником Міністра розвитку громад та територій України.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка.